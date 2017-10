Villingen-Schwenningen Musical wird der Hit

Villingen-Schwenningen. Musical-Fans dürfen sich drei Termine schon einmal vormerken: 14., 15. und 16. Juni 2018. An diesen drei Tagen präsentiert das Zähringer-Chörle Villingen gemeinsam mit dem Sinfonieorchester VS und der Freiburger Schauspielschule im Theater am Ring (jeweils ab 20 Uhr) seine neueste Musical-Produktion: Kiss me, Kate.