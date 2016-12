Villingen-Schwenningen Music Contest steigt im Jugendhaus-Café

Villingen-Schwenningen (maz). Das Café sei bestens geeignet, den Wettbewerb in einem kleineren Format als bisher auszurichten und so auf den Streit mit Anwohnern wegen des Geräuschpegels bei Konzerten in der Scheuer zu reagieren, erklärte Abteilungsleiterin Sabine Braun vom Jugendamt. Aus dem Jugendhaus könne keine Lärm nach außen dringen, ist sie sich sicher. Angesichts des in konstruktiven Diskussionen mit den Nachbarn gefundenen Kompromisses machte sich SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller dafür stark, mit ihnen auch wegen des Musikwettbewerbs im Gespräch zu bleiben. Zwar seien sie durch die Verlegung ins Café nun nicht mehr direkt betroffen, doch die Stadt dürfe diese Einigung nicht aufs Spiel setzen und müsse weiter den Kontakt zu den Anwohnern pflegen.