Villingen-Schwenningen Museumsfest wird eine runde Sache

Auer erläuterte die Konzeption hinter dem Fest. Demnach zeigen der Titel des Programmflyers und das Plakat eine Zukunftspostkarte aus dem Jahr 1910. Darauf ist Villingen mit Straßenbahn, Schwebebahn, Zeppelinen und Autos zu sehen. "Damals wie heute machen sich die Menschen Gedanken, um die Mobilität, und wie sie in Zukunft aussehen wird." Kaiser Wilhelm II. sagte damals, er setze auf das Pferd, das Auto sei eine vorübergehende Erscheinung, erinnerte Auer: "Wir im Museum zeigen auf, was war, um damit anzuregen, was in Zukunft sein könnte." Dazu dient insbesondere die Podiumsdiskussion um 15 Uhr mit Vertretern der Hochschule Furtwangen (HFU), des Bündnis 90/Die Grünen, des Verkehrsclubs Deutschland, einer Carsharing-Firma sowie des Naturschutzbundes.