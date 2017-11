Villingen-Schwenningen Museum freut sich über Schenkung

Robert Meister war zuvor eher zufällig mit den Schoen­steins in Kontakt gekommen. Der Zeitungsbericht über diesen Besuch erinnerte Günter Riehle an ein altes Porträt von Karl Schönstein, das er aus einem Nachlass übernommen hatte. Er wandte sich an Robert Meister, der die Hintergründe recherchierte und den Kontakt zum Museum herstellte.