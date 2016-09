Villingen-Schwenningen Museen: Die Zeichen stehen auf Neuanfang

Villingen-Schwenningen. In einer Machbarkeitsstudie waren der Status Quo, aber auch mehrere Visionen unter die Lupe genommen worden. Denn dass in dem württembergischen Stadtbezirk Handlungsbedarf gegeben ist, wenn es um die Unterbringung der Museen geht, ist nicht erst klar, seitdem das Heimat- und Uhrenmuseum wegen Brandschutzproblemen nur sehr eingeschränkt zugänglich ist. Neue Ideen müssen her. Ein heißer Favorit dabei: Die Bündelung der drei Einrichtungen Uhrenindustriemuseum, Galerie und Heimatmuseum an einem zentralen Standort – gerne im Bürk-Areal.

Hatte der Technische Ausschuss des Gemeinderats die Pläne noch in der vergangenen Woche abgeschmettert, war gestern nun doch eine Annäherung zu spüren. Alle drei Häuser auf dem Gelände der ehemaligen Württembergischen Uhrenfabrik in der Bürkstraße zusammenzuführen – das war für die Stadträte nun nicht mehr ganz so abwegig. So gaben sie gestern Abend bei ihrer Sitzung in der Neuen Tonhalle der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen mehrheitlich grünes Licht dafür, ein Finanzierungskonzept für diese Neukonzeption zu erarbeiten. Einzige, aber gewaltige Voraussetzung: Der Gemeindehaushalt solle gegenüber dem heutigen Stand nicht zusätzlich belastet werden. Gegebenenfalls mache ja eine öffentlich-private Partnerschaft eine haushaltsneutrale Finanzierung möglich. Ein wenig wurden die Fühler offenbar sogar schon ausgestreckt – Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft wbg, wurde immerhin schon das Versprechen abgenommen, zu prüfen, ob sich die Gesellschaft finanziell für das Museumsprojekt engagiere.

Das nötige Kleingeld für das museale Großprojekt dürfte der große Knackpunkt für dessen Gelingen sein. Rechnet man schon aktuell mit Baukosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro, müsste nach der geschätzten Wartezeit von drei Jahren bis zur Umsetzung des Projekts bei entsprechender Berücksichtigung des Baukostenindexes (Steigerung von etwa 30 Prozent) immerhin mit 9,75 Millionen Euro Kosten gerechnet werden.