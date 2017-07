Villingen-Schwenningen Multi-Kulti-Flair weht durch die Stadt

Schon von weitem sind die Klänge der serbisch-orthodoxen Tanzgruppe zu hören, die Richtung Bürkstraße die Besucher in ihren Bann ziehen. Arm in Arm, Schulter an Schulter tanzen Serben und Deutsche gemeinsam. Auch hier gibt’s Kulinarisches aus der Heimat, natürlich mit jeder Menge Fleisch. Und das darf nebenan bei der griechischen Gemeinde ebenso wenig fehlen. Getrommelt wird fleißig beim Stand der afrikanischen Studentenbewegung der Hochschule Furtwangen: Aus Kamerun, Kongo oder Tansania kommen die Teilnehmer. Und was gibt’s zu essen? Fleischspieße mit Bananen, Hähnchen und Fisch mit afrikanischen Gewürzen, erzählen sie. Warum sie bei der Kulturnacht dabei sind? "Um uns zu präsentieren. Es ist toll, dass jede Kultur willkommen ist."