Villingen-Schwenningen Mütter spenden an Naturforscher

Die Spenden kamen vom Team des Marbacher Kleider- und Spielzeugbasar. Gleich mehrfach tun die sieben Frauen des Teams Gutes: Sie bieten mit dem Basar Eltern die Möglichkeit, die zu klein gewordene Kinderkleidung sowie Spielsachen zu verkaufen und zugleich zu günstigen Preisen den Nachwuchs wieder mit passender Kleidung und Spielsachen auszustatten.

Den Erlös, der sich aus der Tischmiete und dem Verkauf von Kuchenspenden zusammensetzt wird alljährlich einem guten Zweck gespendet. Schon vor längerer Zeit gab es in Marbach diesen Basar, aus irgendwelchen Gründen wurde er wieder eingestellt. 2013 taten sich sieben Frauen zusammen, um die Veranstaltung wieder ins Leben zu rufen. Melanie Gundelsweiler, Beate Loubet, Ines Breithaupt, Isabella Hug, Tanja Laabs, Sonja Brückner und Miriam Söhnlein, alle selbst Mütter, organisieren seit dieser Zeit den stets gut besuchten Basar in der Marbacher Festhalle, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Aus Erfahrung wissen sie, wie schnell Kinder aus ihren Sachen herauswachsen und dem Alter entsprechend neue Spielsachen benötigen.

Gleich zu Beginn waren sich die Frauen einig, den Erlös dieser Basare einem guten Zweck zu spenden. "Da es eine Marbacher Veranstaltung ist, soll das Geld auch in Marbach bleiben", erläuterte Melanie Gundelsweiler. Gemeinsam beschließen sie zum Jahresende, wer damit unterstützt werden soll. So erhielt unter anderem der Förderverein der Marbacher Grundschule eine Summe, einmal wurden Stuhlkissen für die Stühle in der Marbacher Festhalle angeschafft, in einem anderen Jahr erhielt eine Familie mit einem kranken Kind die finanzielle Unterstützung.