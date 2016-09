Villingen-Schwenningen Mütter qualifizieren sich weiter

Michael Vatter ließ sich nicht lange bitten und setzte die Initiative "Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein" sofort um. Die Frauen erhalten neben EDV-Grundlagen und Sprachunterricht auch Einblicke in die Gastronomie und den Verkauf, lernen ihre Persönlichkeit schätzen und trainieren soziale Kompetenzen.

In der HoGa begeisterte die Gruppe beim theoretischen und praktischen Training mit ihrer Freundlichkeit und Motivation. "Die Grundstimmung war immer positiv", lobte Stephen Riedlinger, neben Rolf Lohrer und Thomas Stolz einer der drei Fachlehrer, die sich außerhalb ihres Deputates und während der Schulferien den Frauen annahmen. Schulleiter Robert Fechteler ergänzte das Lob um die Einschätzung, dass "ein großer Teil sofort in Stellen vermittelt werden könnte", da die Gastronomie dringend "nette und kompetente Fachkräfte" brauche.

IHK-Bildungsberater Klaus Ringgenburger legte den Damen nahe, sich in einem der acht Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe oder dem Verkauf ausbilden zu lassen – möglich auch in Teilzeit- und verwies dazu an die IHK-Lehrstellenbörse.