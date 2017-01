Villingen-Schwenningen "Müssten Schule eigentlich schließen"

VS-Schwenningen. Ein undichtes Dach mit Schimmel, der ausstehende Einbau eines Brandschutzes, starker Durchzug im Foyer, aber allen voran der desolate Zustand des Fußbodenbelags: Die Mängelliste im Gebäude des Schulverbunds am Deutenberg reißt nicht ab.

Der Elternbeiratsvorsitzende Tino Berthold hatte zur außerordentlichen Sitzung eingeladen, um Schülern, Eltern, Lehrern und Fraktionsvertretern den Status Quo vor Augen zu führen. Der Veranstaltung war ein offener Brief an die Stadt vorangegangen (wir berichteten), der auf den sofortigen Handlungsbedarf – noch vor einer möglichen Generalsanierung – drängte.

Denn in seinem Abriss über Brandschutz, die aktuellen Erfordernisse und den allgemeinen Gebäudezustand machte Schulleiter Bernd Ellinger immer wieder frustriert deutlich, dass er trotz mehrfachen Kontakts mit der Stadt – GHO und Schulamt – in den vergangenen Jahren "gar nichts erreicht" habe. Und dort, wo hinein investiert wurde, beispielsweise in die Reparatur von Jalousien, "ist die Wirkung gleich null."