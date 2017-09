Mehr als 300 duftende Kräuterbuschel hatten die Münsterfrauen (kfd) gebunden und an Maria Himmelfahrt gegen Spenden an die Gläubigen abgegeben. Jetzt überreichten Margaretha Säger und Uschi Schwert 600 Euro an Margot Stehle vom "Sozialdienst katholischer Frauen" für die Arbeit mit Alleinerziehenden und 200 Euro an Martin Schuhbauer vom Gemeindeteam der Münsterpfarrei für neue Fahnen. Über weitere 600 Euro darf sich der "Bunte Kreis – Leben geben" freuen. Foto: Münsterfrauen