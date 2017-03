Villingen-Schwenningen Müllsünder droht Ehepaar Schläge an

Für Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamtes, hat das illegale Beseitigen des Mülls auch finanzielle Folgen. Brauner kann an den Zahlen ablesen, wie sich diese Form der "Wilderei" auf den Haushalt ausgewirkt hat: Die Kosten für die Entsorgung haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nahezu verdoppelt und liegen nun bei rund 20.000 Euro. Das Forstamt ist für die Müllbeseitigung an den Außenrändern und im kommunalen Wald zuständig, für den übrigen Bereich und die Innenstadt dagegen ist es das Ordnungsamt. Brauner bekräftigt: Nicht nur die Menge des Mülls habe zugenommen, sondern auch die Art des Abfalls. Mittlerweile lande eigentlich alles in der Landschaft, Kloschüsseln. Waschbecken oder Bauschutt.

Brunner kann nur darüber spekulieren, warum die wilden Müllentsorger gerade in der Vorfrühlingszeit verstärkt auftauen: Im April startet die "Aktion Saubere Landschaft" und dann "kommen ja viele Ehrenamtliche im Rahmen der Aktion und räumen alles wieder weg", vermutet sie.

Adressen im Abfall

Auf frischer Tat ertappt werden die Müllsünder zwar nicht, so Brunners Fazit. Doch manche sind sich so sicher in ihrer Sache, dass sie leichtsinnig werden. Davon können auch die beiden Spaziergänger einiges erzählen. "Manchmal stößt man beim näheren Hinsehen sogar noch auf Namen und Adressen", berichten die beiden. Schön wär’s, zumindest, was die Erfolgsbilanz beim Polizeirevier anbelangte. Auch Thomas Barth, Leiter des Polizeireviers Villingen, berichtet, dass sich die (zwar geringe) Zahl an Anzeigen von 2015 auf 2016 mahezu verdoppelt habe. Meistens, beobachtet er, finden sich nur selten Hinweise auf die Verursacher, ob nun der Kinderwagen, der 120-Liter-Müllsack oder der sperrige Gartenstuhl im Grünen liege. Leichter sei es dagegen, bilanziert er, den Eigentümer eines verlassenen Fahrzeuges aufzuspüren. Immer wieder komme es vor, das alte Autos einfach abgestellt werden und vor sich hingammeln, was durchaus eine Gefahr für Umwelt und vor allem das Grundwasser darstelle.