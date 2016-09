Villingen-Schwenningen Müllgebühren steigen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Gebührenerhöhung soll im Durchschnitt 2,75 Prozent betragen. Für einen Single-Haushalt wären dies 3,20 Euro pro Jahre, für einen fünf Personen Haushalt 4,70 Euro pro Jahr.

Die Kreisverwaltung begründet dies mit der Entwicklung der Müllmenge. Nach aktuellem Stand rechnen die Verantwortlichen mit einer Müllmenge, die um 700 Tonnen auf 29 700 Tonnen steigt. Wobei es im Detail erhebliche Verschiebungen gibt. Während beim Haus-, Geschäfts und Gewerbemüll mit einer Steigerung von 900 Tonnen gerechnet wird, geht man davon aus, dass die Sperrmüllmenge um 200 Tonnen sinkt. Hier sieht man Kostensteigerungen in einem Mehr an Behältern und höheren Transportkosten in die Müllverbrennung nach Göppingen. Beim Biomüll zeichnet sich ein leichter Mengenrückgang von 120 Tonnen ab. Die Anlieferung von Grüngut auf den beiden Kompostanlagen wird mit der gleichen Menge wie im Vorjahr kalkuliert, mit 19 600 Tonnen. Wobei man hier von den kostenlosen hin zu den entgeltpflichtigen gewerblichen Anlieferungen ausgeht.

Ein weiterer Kostenpunkt ist die so genannte Nachsorgerücklage – die Kosten für die Deponien Tuningen und Hüfingen. Insgesamt müssen für beide Deponien noch 28,7 Millionen Euro finanziert werden. Die Rücklage beträgt zum Jahresende 2016 voraussichtlich insgesamt 5,1 Millionen Euro, wobei auf Tuningen 1,08 Millionen und auf Hüfingen 4,02 Millionen Euro entfallen. Nach der jetzigen Entwicklung ist diese Rücklage Ende 2020 aufgebraucht. Aus diesem Grund will man in diesen Topf rund eine Million Euro einbringen. Gleichzeitig ist in der Kalkulation auch eine Entnahme aus den Rücklagen eingerechnet.