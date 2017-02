Villingen-Schwenningen Müller investiert in den Standort

VS-Villingen. Erst vor wenigen Jahren hatte man in eine neue Druckmaschine investiert, jetzt wurde diese ausgetauscht. Die Gründe lagen für den geschäftsführenden Gesellschafter Elmar Müller auf der Hand: Die neue Druckmaschine verfügt über eine LED-UV-Licht-Trocknung der Druckbögen. Die Farbe härtet sofort aus – im Gegensatz zu früher, als man bis zu 48 Stunden warten musste, bis ein Druckbogen trocken war. Im Arbeitsablauf bedeutet dies in der Verarbeitung eine hohe Zeitersparnis und man kann somit auch auf noch mehr unterschiedlichen Trägermedien drucken, vor allem bezieht sich dies auf Folien und synthetische Druckträger. Bei dieser Technik ist eine spezielle fotopigmentierte Druckfarbe notwendig, jedoch passt die neue Technik in die Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzeption des Hauses, das seit 2011 mit Naturstrom arbeitet. Auch bei den eingesetzten Materialien sei man sehr darauf bedacht, dass umweltzertifizierte und damit umweltschonende Materialien eingesetzt werden, so Elmar Müller.

Der Unternehmer entschied sich für ein japanisches Modell. Es ist kompakt und passte in die eher engen Räume der Druckerei, die in der dritten Generation geführt wird. Ein vergleichbares Modell aus dem Inland wäre breiter und länger gewesen, was Probleme bereitet hätte.

Rund sechs Wochen waren die Maschinenteile nun von Japan bis zum Zielhafen Hamburg unterwegs. Dort wurden sie von der Fachspedition in Empfang genommen und mit drei großen Lkw angeliefert. Das größte Bauteil der neuen Druckmaschine wog zwölf Tonnen und wurde mit einem entsprechend großen Gabelstapler – den die Fachleute ebenfalls mitbrachten – in das Gebäude gebracht. Links und rechts des 2,5 Meter breiten Tores waren dabei nur noch wenige Zentimeter Platz – für Elmar Müller und seinen Vater Claus ein spannender Moment. Immer wieder prüften die Fachleute links und rechts, ob der Platz ausreicht, war man durch das Tor durch, stand das Bauteil schnell an seinem Bestimmungspunkt.