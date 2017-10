Villingen-Schwenningen Müller: "Ich kann nicht nichts tun"

Seit zehn Jahren ist der ­Dekan a. D. Vorsitzender der Katholischen Sozialstation, und bis heute bietet er Führungen durch das Münster und die Benediktinerkirche an. "Ich kann nicht nichts tun", sagt er lachend.

Derzeit mache ihm dabei allerdings sein "Bruder Leib" einen Strich durch die Rechnung. Doch er ist zuversichtlich, dass er mit seiner Gesundheit bald wieder Frieden schließen kann.

Kurt Müller wurde als jüngstes von fünf Kindern in Kehl am Rhein geboren. Nach Kriegsende 1945 zog die Familie nach Villingen, und der Jubilar wuchs in der Goethe­straße auf. Die Nachbarschaft vom damaligen Pfarrer ­Karcher und sein Minis­trantentum in der Benediktinerkirche waren die Vorboten seines Berufes, der ihn zunächst in eine Pfarrstelle nach Engen im Hegau und schließlich wieder in seine Heimatstadt führte. Sieben Jahre lang war Kurt Müller Pfarrer der St. Bruder Klaus-Gemeinde, bevor er als Nachfolger von Pfarrer ­Gäbele Hirte der Münsterschäfchen wurde.

Empfang am Sonntag

Seinen Geburtstag werde er am Freitag zunächst zu Hause in der Turmgasse verbringen und Gratulanten empfangen, kündigt Kurt Müller an. Am Abend finde im Münster ein Gottesdienst "in schlichter Form" statt, und am Sonntag, 8. Oktober, werde eine "große Fete gefeiert" mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang im Münsterzentrum.