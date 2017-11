Villingen-Schwenningen MPS-Studio: Ton verschärft sich

Erst kürzlich berichtete der Schwarzwälder Bote von den hehren Zielen und Plänen des neuen Fördervereins MPS-Studio in Villingen um den Vorstand Friedhelm Schulz und Töni Schiefer, das MPS-Studio wieder beleben zu wollen. Dabei wurde auch erwähnt, dass die beiden den Dauer-Streit in der MPS-Causa so gut wie möglich ausblenden wollen. Doch offensichtlich wird der Ton zwischen den Streitparteien schärfer: Auf der einen Seite der Eigentümer der Immobilie, Berthold Käfer. Auf der anderen Seite Matthias Brunner-Schwer, Sohn des verstorbenen Studio-Gründers Hans-Jörg Brunner-Schwer, und der international bekannte Jazz- Musiker und "Hammond­Guru" aus Salzburg, T.C.Pfeiler, der die denkmalgeschützten technischen Geräte im Studio von Brunner-Schwer 2015 erworben hat. Doch nicht nur Pfeiler macht Besitzansprüche geltend, auch Brunner-Schwer verweist auf denkmalgeschützte Stühle und einen Bösendörfer-Flügel im Wert von 170.000 Euro, den er "mit Fug und Recht mein Eigen nennt", wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bekräftigt. Das Verhältnis zu Käfer sei auch angespannt, weil man weiterhin keinen Zugang zu den Geräten im Regierraum habe, so Pfeiler.

Eine bizarre Situation, die der Unternehmens-Spross wie der Musiker und Komponist aus Salzburg nicht mehr länger hinnehmen wollen: "Wir werden das juristisch prüfen lassen", kündigten beide an. Am Ende, sind sich Pfeiler und Brunner-Schwer sicher, sei klar gestellt: "Nur die Räumlichkeiten gehören Käfer, nicht das Inventar."

Keine Angst vor Klage