Villingen-Schwenningen Mozart und Bartók

Bartóks "Konzert für Orchester SZ 116" gilt als eines der brillantesten Musikstücke. Seine Uraufführung 1943 in Boston löste einen Bartók-Boom in den USA aus. Dieses spektakuläre Konzert Bartóks, der als Komponist zwischen Tradition und Innovation gilt, scheint den jungen, energiegeladenen Sinfonikern unter bewährter Leitung von Sebastian Tewinkel wie auf den Leib komponiert. Mit Mozarts Zauberflöte steht gleich ein weiteres Sternchenthema des Musik-Abiturs auf dem Programm. Erklingen wird die Ouvertüre, die einen genialen Vorausblick auf die tänzelnde, sprühende, heitere Oper gibt.

Spannend wird auch Hindemiths "Der Schwanendreher", in diesem selten gespielten Konzert für kleines Orchester und Bratsche präsentiert sich der junge, mehrfach ausgezeichnete Solist Tobias Reifland. Der Absolvent der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen tritt den virtuosen Beweis an, dass die warm klingende Bratsche, oder Viola, eigentlich zu Unrecht im Schatten ihrer kleinen Schwester, der Violine, im Orchester Saite an Saite spielt.

