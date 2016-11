Villingen-Schwenningen Mozart kommt auf schnellen Beinen daher

Bei "Breakin’ Mozart", zu sehen am 3. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring, treffen klassische Melodien auf atemberaubende Tanzkunst. Die Werke des Wunderkindes werden live am Klavier gespielt, Techno-Beats wummern, Hip-Hop-Bearbeitungen erfüllen den Saal, die berühmten Koloratur-Arien der "Königin der Nacht" erklingen.

Zur Musik Mozarts zeigen die Tänzer der "Dancefloor Destruction Crew", weshalb sie zu den besten Breakdance-Gruppen Deutschlands gehören. 2012 gelang DDC das Triple – sie wurde Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister im Breakdance. Ein Jahr später holte die Gruppe den Titel "Europas beste Tanzshow".

Die Bewegungskünstler erweisen sich dabei nicht nur als brillante Tänzer, sondern auch als wahre Komiker.