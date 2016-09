VS-Schwenningen. Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Montagabend zwischen 18 Uhr bis 21 Uhr einen schon älteren Motorroller der Marke Piaggio im Hölzleweg entwendet. Das motorisierte Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen EPX 224 stand unvorsichtigerweise unverschlossen vor einem Wohnhaus auf dem Gehweg. Diese Chance hatte der Unbekannte genutzt und sich an dem ungesicherten Fahrzeug zu schaffen gemacht und war schließlich damit verschwunden. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu dem Vorgang. Personen, die Angaben zu der Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Rollers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.