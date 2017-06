Villingen-Schwenningen Motorradfahrer stürzt nach einem Hochstart

VS-Villingen. Nach einem misslungenen Hochstart ist ein Motorradfahrer am Dienstag bei der Einfahrt in den Villinger Nordring gestürzt. Dabei hat er sich laut Polizei schwer verletzt und sein Motorrad völlig demoliert. Gegen 11.30 Uhr fuhr der 41-Jährige, auf der Kreisstraße aus Richtung Nordstetten kommend, mit seiner Yamaha nach links auf den Nordring. Kurz nach dem Abbiegen beschleunigte er und fuhr auf dem Hinterrad weiter. Gleich hinter dem Ortsschild kam der Biker ins Schleudern, stürzte und krachte samt Motorrad in die Leitplanke rechts. Während der Motorradfahrer danach auf seinem Fahrstreifen weiter rutschte, schlitterte seine Yamaha quer über die Straße und landete im linksseitigen Straßengraben. Der 41-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Der Transport ins Schwarzwald-Baar-Klinikum erfolgte per Hubschrauber. Das stark beschädigte Motorrad holte später ein Abschleppdienst. Es bleibt für weitere Untersuchungen in Obhut der Polizei. Die Ordnungshüter gehen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf etwa 1000 Euro beziffert wird. Wie sich herausstellte, hatte der Gestürzte noch nie einen Motorradführerschein.