Villingen-Schwenningen Motorradfahrer bei Unfall nahe Pfaffenweiler verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 9 Uhr. Laut Polizei war zu dieser Zeit ein 71-jähriger Motorradfahrer aus dem Odenwaldkreis mit seiner BMW auf der Landstraße unterwegs und wollte von Villingen her kommend links in Richtung Pfaffenweiler und Herzogenweiler abbiegen. Er hielt zunächst ordnungsgemäß an der Haltestelle, vertiefte sich dabei offenbar allerdings in die Angaben seines Navigationsgerätes und fuhr deshalb – trotz Gegenverkehrs – plötzlich los.

Ein entgegenkommender, 53-jähriger, VW-Fahrer hatte keine Chance mehr, den Zusammenstoß zu verhindern und prallte mit der Maschine zusammen. Dabei schlug der Unfallverursacher mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich. Er hatte jedoch Glück im Unglück und musste wohl nur mit leichteren Verletzungen in das Klinikum gebracht werden. Dies geschah nach der Erstversorgung durch den Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle geflogen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Alarmiert wurden ebenfalls die Feuerwehrabteilungen Villingen sowie Pfaffenweiler, die den Brandschutz sicherstellten und ausgelaufene Betriebsstoffe aufnahmen. Jedoch sorgte das Kühlmittel dafür, dass die Straße von einer Spezialfirma gereinigt werden musste, bis zum Mittag kam es zu entsprechend zu Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro, 12.000 Euro davon allein für das beschädigte Motorrad.