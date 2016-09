VS-Villingen. Am Samstag, 10. September, findet die "Motorradausfahrt für mehr Menschlichkeit" statt. Ziel ist dieses Jahr die Feldner Mühle in Villingen. Diese Benefizaktion wird vom Immendinger Bürgermeister Markus Hugger initiiert und unterstützt meistens Kinder-Kliniken und andere soziale Einrichtungen. Die Tour führt von Immendingen über den Hegau ins Donautal und über die Schwäbische Alb. Gegen Mittag werden etwa 80 bis 100 Maschinen, von der Harley über Moto-Cross bis zur Rennmaschine, bei der Feldner Mühle in Villingen eintreffen. Die Bewirtung übernehmen die Landfrauen Pfaffenweiler/Her­zogenweiler. Das Motto der Biker "Anderen helfen und dabei selbst noch Freude haben" steht im Mittelpunkt dieser Motorradtour. Die Gruppe besteht aus bunt zusammengewürfelten Bikern, die sich durch den Benefizgedanken verbunden fühlen. Deshalb wird auch der Teilnehmerbeitrag in voller Höhe und der Ertrag aus der Bewirtung dem Förderverein Feldner Mühle gespendet.