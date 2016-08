VS-Schwenningen (mb). Was bewegt einen Jugendlichen dazu, einen Blumenladen sowie eine Bank zu überfallen, um Geld zu klauen? "Die Motivationslage ist noch nicht geklärt", berichtet Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Die Ermittlungen gegen den minderjährigen Doppeltäter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der in der Nacht auf Dienstag gefasst werden konnte, liefen derzeit noch. Verschiedene Ansätze würden geprüft. Weitere Auskünfte können sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft aber nicht geben. "Wir müssen das Persönlichkeitsrecht von Jugendlichen beachten", sagt Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. Fakt sei aber, so Polizeipressesprecher Popp derweil, dass die Taten eine "recht hohe kriminelle Energie" aufweisen. Darauf, dass der Jugendliche bereits in der Vergangenheit Straftaten begangen habe, weise derzeit nichts Konkretes hin. Der Haftrichter hatte am Dienstag Haftbefehl gegen den Täter erlassen.