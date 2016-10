Villingen-Schwenningen Mostausschank ist gesichert

Die Epfelschittelaktion steht jedes Jahr im Oktober im Kalender. Dazu treffen sich die Kinder aus dem Narresomen der Epfelschittler, sowie einige Begleiter, um gemeinsam Äpfel zu sammeln. Anschließend werden die gesammelten Äpfel in eine Mosterei gebracht, welche den allseits beliebten Most herstellt, den die Epfelschittler an der Fasnet während des Umzugs von ihrem Wagen aus verteilen.

Dieses Jahr trafen sich zehn Kinder aus dem Narresomen sowie vier Epfelschittler am Dorfplatz zur Aktion. Von dort aus starteten sie zu einem Obstgarten, in dem fleißig die Äpfel von den Bäumen geschüttelt und in Eimern und Säcken gesammelt wurden.

Anschließend ging es zur Mosterei, bei der in diesem Jahr stolze 254 Kilogramm Äpfel abgeladen werden konnten, aus welchen der Jubiläumsmost für die Fasnet 2017 hergestellt wird, denn dann feiern die Epfelschittler ihr 22-jähriges Bestehen.