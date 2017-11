Villingen-Schwenningen Mosaik ist fertig zum Abtransport

Wie Wilfried Steinhart, der als ehrenamtlicher Kunsterhalter von der Firma Braun Stadtentwicklung GmbH damit beauftragt wurde, sich um einen möglichen Aufbewahrungsort zu bemühen, berichtet, sei das Vorgehen schwieriger gewesen als erwartet. "Das Abtrennen des Mosaiks mit einer Seilsäge hat nicht funktioniert, weshalb sich die Arbeiten am Donnerstagvormittag etwas verzögerten." Tatsächlich sei die zuständige Firma dann so vorgegangen, dass die Wand von hinten her abgetragen wurde, teilte Steinhart mit.

Am Freitagnachmittag war jedoch ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Das Kunstwerk, das vergangene Woche verschalt wurde, konnte in die geplanten neun Einzelteile zersägt werden. Diese werden nun zwischengelagert bis feststeht, wo das Mosaik in Zukunft angebracht und zu sehen sein wird.

Wie mehrfach berichtet, gibt es aktuell zwei Interessenten für die Übernahme des Kunstwerkes: die Firma Rebholz, die das Mosaik auf dem ehemaligen Klinikareal an einem Neubau anbringen würde, und die Rehaklinik "Pro Vita" in Villingen, wo Steinhart selbst einen "geeigneten Platz im Foyer" ausfindig gemacht und vorgeschlagen hat.