VS-Schwenningen. Das Franziskusheim bietet morgen für Senioren wieder "Essen und mehr" an. Dieses ermöglicht Senioren mit Unterstützung eines Fahrdienstes an einem Angebot für Körper, Geist und Seele teilzunehmen. Es beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Hauskapelle mit Pfarrerin Brigitte Güntter. Im Anschluss findet ein Mitmachangebot mit Silvia Kern, Sozialpädagogin im Franziskusheim, statt. Danach gibt es Mittagessen.