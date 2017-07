Villingen-Schwenningen Morgen Tag der offenen Tür

Ab 12 Uhr beginnt das Schach-Simultanturnier. Herausforderer können gegen einen Schachprofi antreten. Um 14 Uhr informiert das Tierheim über die Neuigkeiten und den derzeitigen Stand des Tierheimneubaues. Die Tierheimhunde präsentieren sich um 15 Uhr gefolgt, von einer Hundemodeshow mit exklusiven Accessoires für den modebewussten Hund aus der Kollektion des Hundefachgeschäfts "Dogs come in". Als Models stellen sich bereitwillig die Hunde der Besuchshundegruppe Schwarzwald-Baar zur Verfügung. Die Besuchshundegruppe engagiert sich ehrenamtlich in Alten- und Pflegeheimen, um den Bewohnern mit ihren Hunden ein wenig Freude zu bereiten. Neue Teams sind immer willkommen, am Stand der Gruppe kann spielerisch auf einem Hindernisparcours die vorhandenen Fähigkeiten des Hundes getestet werden. Im Anschluss erwartet die Besucher ein besonders beliebter Programmpunkt, die Trick Dog Show von Jeanette Frank "Dog for fun Training". Ihre kleinen Vierbeiner begeistern das Publikum mit niedlichen Tricks und schauspielerischem Können. Sportlich wird es auf dem Hundeplatz nebenan, die Trainingsgruppen von Welpen bis hin zu Agility können bestaunt werden, und auf dem Hetzplatz kann der eigenen Hund beim Hunderennen teilnehmen und sich hinterher im Hundepool, welcher vom Zoofachgeschäft Fressnapf zur Verfügung gestellt wird, abkühlen.

Für zweibeinige Besucher hält das kulinarische Angebot ebenfalls Erfrischungen bereit, sowie andere Köstlichkeiten von herzhaft bis süß, während sich die kleinen Gäste auf der Hüpfburg und bei der Kinderanimation austoben können. Auf einen Tag mit vielen Besuchern freut sich das Kreistierheim Donaueschingen, Brigachweg 15, Donaueschingen, www.tierheim-donaueschingen.de