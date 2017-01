Der Benefizlauf "Zwei Stunden am Auerhahn" des Ski-Clubs Villingen beginnt morgen, Sonntag, um 10 Uhr, auf der Neuhäuslewiese beim Gasthaus Auerhahn in Richtung Unterkirnach. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies am Sonntag noch bis 9.30 Uhr vor Ort für eine zusätzliche Gebühr von drei Euro nachholen. Wegen der begrenzten Parkplätze sollten die Skifahrer jedoch rechtzeitig zum Wettbewerb kommen. Archiv-Foto: Ski-Club