VS-Villingen. Morgen, Mittwoch, 19.30 Uhr, wird im Münsterzentrum in Villingen der Film "Der Tod – die Waffen – das Schweigen" über die Situation und die Reaktionen der Bevölkerung zur Waffenproduktion von Heckler & Koch in Oberndorf gezeigt. Es sind auch Mitglieder der Friedensgruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis befragt worden, unter anderem Helmut Lohrer aus VS und Pfarrer Alexander Schleicher, jetzt Pfarrer in Niedereschach. Der Regisseur, der eine ähnliche Recherche über Heckler & Koch schon vor 30 Jahren gemacht und für einen Film verarbeitet hat, wird anwesend sein.