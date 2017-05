Villingen-Schwenningen Mopedfahrer bei Unfall nahe Tannheim schwer verletzt

Ereignet hatte sich der Zusammenstoß am Samstag gegen 19.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein Golf-Fahrer in Richtung Tannheim unterwegs, als er links in einen Waldweg einfahren wollte. Hierbei übersah er offensichtlich ein entgegenkommendes Leichtkraftrad, dessen Fahrer den heftigen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Mann blieb schwer verletzt liegen und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einer Ersthelferin versorgt. Der Notarzt übernahm anschließend die Behandlung, ehe der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde.

Leichte Blessuren erlitt hingegen der Unfallverursacher. Er kam nach der Erstversorgung mit einem Krankenwagen ebenfalls ins Klinikum. Glück hatten die Insassen eines Polos, der hinter dem Moped fuhr. Der 19-jährige Fahrer verhinderte eine weitere ­Frontalkollision mit dem Golf und streifte lediglich das Heck des Unfallverursachers. Die beiden jungen Männer kamen mit einem Schock davon.

Im Einsatz waren, neben dem Ortsverein Tannheim und dem DRK mit mehreren Fahrzeugen, auch die Feuerwehren aus Tannheim und Villingen. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.