Villingen-Schwenningen Moos dient als Inspirationsquelle

Villingen-Schwenningen. Frank Neu, Dozent an der Musikakademie Villingen-Schwenningen, hat das Werk federführend mit seinen Kollegen Simon Schrenk, ­Benjamin Heil, Joe Kenney und Sascha Jager mit den Schülern Bastian Ruf, Ruben Heinrich, Sebastian Knaupp, Sebastian Klingele, Jonas Schnell, Tim Dieterle, Jan Ludwig, Benjamin Maier, Marcel Schmider und Maxi Dinser einstudiert.

So erlebt das Publikum beim Sinfoniekonzert "Musikzirkus-Zirkusmusik" am Sonntag, 12. März, 17 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen eine Weltpremiere. Ein Spaziergang vor zwei Jahren durch das winterliche Schwenninger Moos hat Jörg Iwer zu diesem Stück inspiriert. "Dieser Anblick, diese Vergegenwärtigung der Geschichte hat in mir den Wunsch geweckt, dies musikalisch festzuhalten", erzählt Jörg Iwer.

Eine weitere Ebene ist die Zeit, die unerbittlich tickt: So ist ein Bestandteil des Stücks ein Metronom, das jede Sekunde tickt. So werde ­abgebildet, was das Leben auf der Zeitschiene organisiert, wie es getaktet ist. Die ­Schlagzeuger sind in fünf Gruppen im ganzen Franziskaner-Konzerthaus verteilt, so entstehen Klanginseln.