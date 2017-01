Moira Carola Wirth ist Moira. Die Künstlerin ist vielseitig und vielschichtig, so klingt auch ihr Solo-Erstling "Golden City" mit beschwingten Popsongs, französischen Chansons und Up-Tempo-Nummern. Das Album klingt leicht verträumt und verspielt. Moira will nicht so recht in eine Schublade passen – muss sie auch nicht. Denn sie bleibt sich stets treu und in jedem Song findet man ihren Stil, der sich wie ein unsichtbarer, roter Faden durchs Album zieht. Es ist, wie wenn Moira über einen Jahrmarkt schlendern würde und sich bei jedem noch so unterschiedlichen Stand, mit all den Eindrücken vollsaugen könnte und das Publikum diese miterleben lässt. Die hohen jauchzenden Töne und auch die dramatischen Soul-Attacken dringen rein in das Ohr und landen unverschmutzt direkt in unserem Herzen. Im Folkclub in der Scheuer tritt sie im Trio mit dem Akkordeonist Seraphim von Werra und der Geigerin Myriam Muller am morgigen Samstag, 20 Uhr, auf. Foto: Veranstalter