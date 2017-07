VS-Villingen. Am Donnerstagabend zwischen 21 und 22 Uhr hat ein Täter einen blauen Mofa-Roller des Typs Kreidler Galactica aus einer unverschlossenen Garage in der Villinger Fasanenstraße, nahe einem dort befindlichen Schulkindergarten, entwendet. An dem blauen Roller der Marke Kreidler ist das Versicherungskennzeichen 318RNC angebracht, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/60 10, entgegen.