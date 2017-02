Villingen-Schwenningen Mörser verschwunden

Nun ist Ähnliches einem anderen künstlerischen Schmuckstück widerfahren: dem goldenen Mörser über der bisherigen Stadtapotheke in der Rietstraße. Denn seit Tagen oder auch seit nur wenigen Wochen fehlt das schmiedeeiserne Stechschild mit vergoldetem Mörser an der bisherigen Stadtapotheke, das wenigstens seit den 60-er Jahren als persönliches Geschenk des bekannten Villinger Kunstschmieds Klaus Walz an dessen Freund und damaligen Stadtapotheker Hämmel die Front und den Eingang unter dem historischen Balkon zierte. Genau dort, von wo aus einst der lokale Revolutionsführer, der Arzt Karl Hoffmann, am 14. März 1848 bei der zweiten Villinger Volksversammlung eine Rede an die Villinger hielt.

Wie verschwindet denn dieser markante Mörser? Aufmerksamen Passanten in der Rietstraße fiel jedenfalls auf, dass von einem auf den anderen Tag das mehrere Kilogramm schwere Teil plötzlich fehlte, was jetzt wohl auch die Eigentümer auf den Plan rufen dürfte. Wo aber soll oder sollte das Kunstwerk in frei geschmiedeter Form einen neuen Platz finden, wo es doch seinen markanten Platz in der geschichtsträchtigen Innenstadt hatte? Noch gibt es keine Anzeichen, dass der goldene Mörser von der ehemaligen Villinger Stadtapotheke wieder aufgetaucht wäre.