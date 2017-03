Villingen-Schwenningen Möglingshöhe wird zumSchlemmerparadies

VS-Schwenningen. Internationale Köstlichkeiten und Raritäten schlemmen in angenehmer Atmosphäre: Dass dieser Trend auch in der Doppelstadt ankommt, bewies die Streetfood-Tour bereits im vergangenen Jahr: Auf dem Messegelände tummelten sich im Juli zahlreiche Besucher.

Und in drei Wochen, am Wochenende des 8. und 9. Aprils, soll es noch attraktiver werden: Diesmal konnte sich die Veranstaltungsagentur Interfest Event GmbH aus Koblenz für ihre Foodtrucks die Möglingshöhe sichern. Bereits im vergangenen November hatten die Veranstalter auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien kräftig für die Streetfood-Tour im Schwenninger Stadtpark geworben.

Überrascht davon hatte sich die Stadt gezeigt, die bis zur Anfrage unserer Zeitung Mitte Januar noch keinen Antrag vonseiten der Agentur erhalten hatte. Denn: Zunächst war diese nur mit dem Trägerverein Möglingshöhe, der für die Verpachtung des Festplatzes hinter dem Umweltzentrum auf der Möglingshöhe zuständig ist, in Kontakt getreten.