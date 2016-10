Villingen-Schwenningen Möglichkeiten zeigen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Informationen zu Ausbildung und Studium im Öffentlichen Dienst gibt es am Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 17 Uhr bei einer Hausmesse in der Agentur für Arbeit in Villingen. Bei Jugendlichen herrschen oft Vorurteile über die Arbeit bei den Dienstleistern, so die Agentur für Arbeit. Doch die lassen sich schnell außer Kraft setzen. Fachkompetenz, Vielseitigkeit und Verantwortung – das seien nur einige Merkmale dieser Berufe.