Villingen-Schwenningen Möglichkeiten im Bildungssystem

Das Seminar richtet sich an internationale Fachkräfte, internationale Studierende sowie deren Angehörige mit Kindern und Jugendlichen aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil und Tuttlingen.

Für Zugewanderte sei das deutsche Schulsystem häufig nicht klar. "In den Anwerbeprojekten, die wir in den vergangenen Jahren mit der Fachkräfteallianz Gewinnerregion durchgeführt haben, wurde immer wieder deutlich, dass hier Informationsbedarf besteht", erklärt Cornelia Lüth, Leitung des Bereichs Fachkräftesicherung bei der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ralf Schneider vom Staatlichen Schulamt in Donaueschingen zeigt in seinem Vortrag die Chancen im deutschen Schulsystem. Er wird verschiedene Schularten vorstellen und auf wichtige Termine, Elternrechte und -pflichten eingehen. Dann kann jeder in offener Runde seine Fragen stellen. Um Anmeldung wird gebeten bis 9. Februar per E-Mail an welcome@wifoeg-sbh.de oder telefonisch unter der Nummer 07720/6 60 44 05. Das Seminar ist auf Deutsch und kostenfrei.