Villingen-Schwenningen "Möchten hier einfach friedlich leben"

VS-Schwenningen. Eine bewegte Zeit liegt hinter dem ehemaligen Fabrikgebäude in der Schuberstraße 59, das vom Kreis im Frühjahr 2015 angemietet wurde: Ein Widerspruch der Anwohner gegen den Bauvorbescheid, ein daraus resultierendes Gerichtsverfahren und wiederum dessen Ablehnung hatten das Projekt Asylbewerberheim deutlich hinausgezögert.

Und auch die Baumaßnahmen – die Außenfassade wurde erneuert, ein dritter Stock errichtet und die Inneneinrichtung wohntauglich gemacht – nahmen rund ein Jahr ein Anspruch. Seit Mai ist das Gebäude mit Asylbewerbern belegt: Waren es zunächst 17, sind es mittlerweile 30 Personen, die in der Schuberstraße eine vorübergehende Heimat gefunden haben, wie Heike Frank, Pressesprecherin beim Landratsamt, mitteilt. Platz ist jedoch für 120 Personen vorgesehen.

Ob die derzeitigen Bewohner bald ihre schön hergerichtete Unterkunft wieder verlassen und in eine anderes Asylbewerberheim ziehen müssen, darüber wird der Technische Ausschuss in seiner heutigen Sitzung debattieren. Denn – wie berichtet – hat der Kreis der Stadt VS das Gebäude als neuen Standort für das Obdachlosenheim angeboten. Dieses besteht derzeit noch an der Turnerstraße, ein neuer Standort ist aber dringend erforderlich.