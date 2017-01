Villingen-Schwenningen "Möchten Einigung herbeiführen"

Gastronom Jan Christoph Uhl hatte den Bahnhof im Dezember von der Deutschen Bahn erworben, die Stadt hat jetzt acht Wochen Zeit, über ihr Vorkaufsrecht zu entscheiden. Der Verwaltungsausschuss werde in seiner Sitzung am 8. Februar darüber abstimmen, weiß Brunner zudem. Interesse habe die Verwaltung nicht am Bahnhofsgebäude, sondern an "denjenigen Flächen, die nicht dem Gebäude zugeordnet sind", sagt die Pressesprecherin. Das sind bekannterweise Vorplatz und Durchgangshalle – und auch die Park- and Ride-Parkplätze neben dem Café Ostbahnhof.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Stadt betont, sich die Wegerechte sichern zu wollen, um über die Achse zwischen Hochschulen, Innenstadt und Neckarhalle verfügen zu können. "Wir möchten eine Einigung für die Flächen herbeiführen", meint Brunner.

Wie berichtet, wünschen sich auch die Stadträte die Zugangsrechte aufseiten der Stadt, wenngleich nicht alle dafür vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen würden: Manche hoffen, durch eine rechtliche Regelung zwischen Jan Christoph Uhl und Stadt Vorplatz und Durchgangshalle in Stadteigentum zu bringen.