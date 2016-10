Villingen-Schwenningen Modernstes Zentrum im Land

Schwarzwald-Baar-Kreis/Tuttlingen. Mit dem neuen Gebäude erhalten die Einsatzkräfte vielleicht das modernste Trainings- und Schulungszentrum im Land Baden-Württemberg. Der Kostenrahmen in Höhe von 2,5 Millionen Euro konnte in der einjährigen Bauzeit eingehalten werden. Tuttlingens Landrat Stefan Bär bezeichnete das Atemschutzzentrum als "Drill- und Schleifparcours", in dem die Wehrleute an ihre Grenzen kommen würden: "Sie werden gequält, aber ihnen wird dadurch auch geholfen", betonte er. Bär zeigte sich überzeugt, dass die neuen Trainings- und Schulungsmöglichkeiten für die 4000 Feuerwehrangehörigen in den beiden Landkreisen Früchte tragen wird. Er erinnerte an den Ende April verstorbenen Tuttlinger Kreisbrandmeister Martin Hagen: "Er war der Ideengeber für das Atemschutzzentrum und hat trotz seiner schweren Krankheit so lange wie möglich geholfen, das Projekt zu steuern."

Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, sprach davon, dass das neue Gebäude helfe, die Sicherheit für die Feuerwehrleute im Einsatz zu erhöhen: "Die Ausbildung wird realistischer", sagte er über das 500 Quadratmeter große Gebäude. Bereits seit dem Jahr 1988 gibt es ein Atemschutzzentrum für beide Landkreise am alten Standort des Tuttlinger Feuerwehrgerätehauses.

Florian Vetter, Kreisbrandmeister des Schwarzwald-Baar-Kreises, erinnerte daran, dass dort in den vergangenen 26 Jahren insgesamt 45 000 Durchgänge absolviert wurden. Hierdurch sei die Einrichtung trotz technischer Anpassungen stark abgenutzt worden. Hinterseh berichtete, dass sich die beiden Landkreise die Kosten abzüglich eines Landeszuschusses in Höhe von 650 000 Euro geteilt hätten. Die Gelder seien in den Kreishaushalten 2015 und 2016 eingestellt worden.