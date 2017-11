Villingen-Schwenningen Modernisierung des Bahnhofs beginnt im März

Eine Frischekur erhält auch die Unterführung . Dort werden die Bodenbeläge sowie die Wände aufbereitet und die Entwässerung verbessert. Im Zuge der Maßnahmen müssen dann allerdings die Gepäckbänder weichen. Am Mittelbahnsteig ist zudem geplant, das Treppenbauwerk komplett zu erneuern.

Die Kosten

Insgesamt werden vier Millionen Euro investiert, wobei von den Baukosten 70 Prozent vom Bund und der Bahn, 15 Prozent vom Land Baden-Württemberg und weitere 15 Prozent von der Stadt getragen werden. Diese muss zudem die gesamten Planungskosten (719 .000 Euro) übernehmen und wird sich am Ende mit rund 1,2 Millionen Euro an der Bahnhofsmodernisierung beteiligen müssen.

Der Zeitplan

Nach Auskunft eines Bahnsprechers gegenüber unserer Zeitung sieht der aktuelle Terminplan einen Beginn der Maßnahmen im März 2018 und eine Inbetriebnahme Mitte 2019 vor. Allerdings hat die Bahn Schwierigkeiten, geeignete Anbieter für die Arbeiten zu finden. So sei bei der im September stattgefundenen öffentlichen Ausschreibung der Bauleistung kein Anbieter gefunden worden, "da auf Grund der aktuellen Marktsituation kein Angebot abgegeben wurde". Im Oktober fand daraufhin ein erneutes Vergabeverfahren statt, deren Ergebnis im Laufe der Woche erwartet wird.

Kein Höhen-Konflikt

Entwarnung konnte der Bahnsprecher zudem hinsichtlich eines derzeit in anderen Bundesländern schwelenden Konflikts geben. So sollen nach dem "Bahnsteighöhenkonzept 2017" in Zukunft die Mehrzahl der Bahnsteige in Mitteldeutschland aber offenbar auch darüber hinaus durch Neu- und Umbau eine Höhe von 76 Zentimeter haben – und damit 21 Zentimeter höher als der Zugang für die Nahverkehrszüge.

Doch der Bahnsprecher erklärt: "Hinsichtlich der Bahnsteighöhe erfolgte die Ausschreibung auf Basis der vom Eisenbahnbundesamt genehmigten Planung mit einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern." Die Barrierefreiheit soll also auch beim Ein- und Ausstieg in und aus dem Zug gewährleistet sein.