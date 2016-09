Villingen-Schwenningen Moderner Swing auf höchster Energiestufe

Seit 55 Jahren bietet der Jazz-Club Konzerte an, sowohl mit lokalen Musikern, wie auch mit internationalen Jazzern. Zum Auftakt kommt das Quartett aus New York von Jochen Rückert. Der hat sich bestens in seiner Wahlheimat integriert und tourt im September mit seiner Wunschband durch Europa. Mit dabei sind der Saxofonist Mark Turner, der Gitarrist Lage Lund und der Bassist Orlando Le Fleming. Sie spielen modernen Swing auf höchster Energiestufe. Rückert schreibt anspruchsvolle Stücke mit verschwungenen Melodien und überraschenden rhythmischen Wendungen.

"Es läuft so, wie wir das wollen. In exakt dieser personellen Konstellation, mit eben diesen Stücken. Und wir schleifen das Material erst gründlich, bevor wir es präsentieren. Dann ist es auch unsere Musik", so beschreibt Rückert sein aktuelles Quartett, dem das anzuhören ist, denn es klingt im besten Wortsinn wie aus einem Guss. Alle Mitspieler tragen ihren Teil dazu bei, dass diese komplexen Stücke zum Hochgenuss werden, immer mit der treibenden Kraft des weich swingenden Chefs am Schlagzeug im Rücken.

Mark Turner, Jahrgang 1965, ist so etwas wie ein stiller Star in der New Yorker Szene. Als "den einflussreichsten Tenorsaxofonisten des Jazz seit John Coltrane" bezeichnete ein Kritiker Turner vor ein paar Jahren im New York Observer. Der Saxofonist ist äußerst gefragt und drückte unzähligen Alben seinen eigenen Stempel auf. Der große Tonumfang und der warme Sound machen ihn zu einem außergewöhnlichen Saxofonisten. Der aus Norwegen stammende Lage Lund gilt als einer der besten Gitarristen seiner Generation. Geboren und aufgewachsen im norwegischen Skien, zog Lund später nach Boston, um am Berklee College of Music zu studieren. 2005 gewann er den Wettbewerb Thelonious Monk International Jazz Competition, der ihn zu einem gefragten Sideman werden ließ.