Villingen-Schwenningen Moderne Technik für die Auszubildenden

Bereits im vergangenen Schuljahr hatte Stefan Schuhwerk, technischer Lehrer im Kfz-Bereich, Kontakt zur Audi-AG aufgenommen, damit die Gewerbeschule VS ein Schulungsfahrzeug erwerben kann. Denn neue Kfz-Technologien müssen auch in die Ausbildung Einzug halten, teilt die Gewerbeschule mit. "Weil der Audi A3 am besten zum Lehrplan passt, fiel die Wahl auf diesen Typ", heißt es weiter.

Für die Fahrzeugübergabe habe Jürgen Goltz, ebenfalls technischer Lehrer, die Autowelt Schuler gewinnen können, die zudem weiteres Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellt. Zum einen handelt es sich dabei um ein Werkzeug, mit dem ein moderner Kabelbaum instand gesetzt werden kann, und zum anderen wurde ein Getriebe eines Audi A6 übergeben. Auch Schulleiter Siegfried Kärcher freute sich über diese großzügigen Lehrmittelspenden.

Felix Seiffer und Marc Fischer von der Autowelt Schuler VS GmbH verwiesen auf den Nutzen, den ein Autohaus aus gut ausgebildeten Kfz-Mechatronikern zieht. Weil die Technik in den Fahrzeugen durch Modernisierungen ständig wechselt, sei es wichtig, dass auch das Servicepersonal über eine hohe Qualifizierung verfügt.