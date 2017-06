Villingen-Schwenningen Moderne Heimatkunde auf dem Hof

VS-Pfaffenweiler. Im Rahmen des vom Naturpark Südschwarzwald geförderten Projekts "Naturpark-Schule" erleben die Schüler einen ganzheitlichen und praxisnahen Zugang zu relevanten Themen ihres Heimatortes, sozusagen eine Art moderner Heimatkunde.

Diese Themen orientieren sich am Bildungsplan und werden als Modul unter Einbeziehung außerschulischer Kooperationspartner dauerhaft verankert. Die Projektleiterinnen Polly Dieser und Veronika Grimm begleiten Veranstaltungen zu verschiedensten Themen. Die Grundschule Pfaffenweiler wird am 13. Juli zur Naturpark-Schule zertifiziert.

Die Schüler der zweiten Klasse besuchten Familie Ettwein auf ihrem Bauernhof in Pfaffenweiler. Gleich am Morgen kam das Milchfahrzeug und holte die Milch ab. Fasziniert beobachteten die Kinder wie die Kühe vom Melkroboter vollautomatisch gemolken werden. Doch wieviel Liter gibt eine Kuh am Tag und wie lange dauert ein Melkvorgang? Diese und viele weitere Fragen hatten die Kinder zusammen mit Schulleiterin Claudia Reichmann und Referendar Haenning Baumann vorbereitet. So viele neue Endrücke machten hungrig. Und so konnten sich die Kinder in einer kleinen Versperpause mit Kakao und einer frisch zubereiteten Milchspeise stärken. Abschließend gab es noch Gelegenheit, die Kälbchen zu füttern und die Katzenbabys zu streicheln. Die Drittklässler lernten auf dem Kartoffelfeld traditionelles Kartoffelsetzten bei Herzogenweiler kennen. Zusammen mit der außerschulischen Kooperationspartnerin Angelika Thoma, der Klassenlehrerin Andrea Schmidt und der Projektleiterin Polly Dieser wurde den Kindern das Kartoffelsetzten von Hand und der Unterschied zum maschinellen Verfahren erklärt.