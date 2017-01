Villingen-Schwenningen Modellprojekt untersucht nachhaltige Mobilität

Schwarzwald-Baar-Kreis. Welche praktischen Erkenntnisse haben Unternehmen und Gewerbegebiete aus dem Projekt 3mobil-Modellregion für nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum gewonnen? Wie lassen sich die erprobten Ansätze zur Verbesserung des Mobilitätsangebotes auf weitere Standorte in der "3mobil" Region Schwarzwald-Baar-Heuberg übertragen? Diese und weitere Fragen beantwortet die neue Broschüre zum überbetrieblichen Mobilitätsmanagement.

Angelegt als Transferpapier beinhaltet die Broschüre auch zahlreiche thematisch unterschiedliche Checklisten, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihre inner- und überbetriebliche Mobilitätssituation zu analysieren und ein eigenes Mobilitätsmanagement aufzubauen. 3mobil ist ein Kooperationsprojekt der drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Projekt wurde vom Ministerium für Verkehr (VM) Baden-Württemberg gefördert.

"Die beteiligten Unternehmen haben innerhalb des 3mobil-Modellprojektes ganz unterschiedliche Ansätze und Strategien gewählt, um ihre inner- und überbetrieblichen Mobilitätsoptionen zu erweitern", erklärt Martin Schmidt von der bei der IHK angesiedelten 3mobil-Geschäftsstelle, "es hat sich gezeigt, dass nachhaltige Mobilitätsangebote auch im ländlichen Raum sehr wohl eine ernst zu nehmende Alternative zum motorisierten Individualverkehr sind und Unternehmen dadurch an Attraktivität gewinnen können. Gerade in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels ist Mobilität ein wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb um Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und Unternehmen sowie Kunden im Handel und Tourismus."