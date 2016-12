Villingen-Schwenningen Model spricht über ihr Leben

Im Rahmen einer Präventionsveranstaltung, die vom Lions-Club unterstützt wurde, erhielten etwa 500 Schüler von den siebten Klassen bis zur Kursstufe einen Einblick in das Modeldasein von Kera Rachel Cook aus Tübingen. Das junge Publikum wurde mit den leidvollen Erfahrungen der Referentin konfrontiert. Deren Anliegen ist es seit nunmehr zwei Jahren, Teenager durch Aufklärung so stark zu machen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt genießen können und sich nicht in den Körperperfektionswahn der Modeindustrie ziehen lassen.

Kera Rachel Cook betonte wiederholt, dass sich das Individuum durch seine Einzigartigkeit auszeichnet, nicht durch seinen Verkaufswert. Sie entlarvte ihr eigenes Streben nach Anerkennung, unter anderem Teilnahme an "Germanys Next Topmodel", vor dem Hintergrund starker ­Minderwertigkeitsgefühle, die sie über schwere Essstörungen fast bis hin zur Selbstaufgabe geführt hatten.

Die Schüler konnten im Anschluss an diese bewegenden Ausführungen persönliche Fragen an Kera Rachel Cook richten, sich Autogramme holen, Selfies machen und sich über ihren Blog "Fräulein Cookie" (Youtube) informieren.