Villingen-Schwenningen Mobilitätskonzepte für eine klimaneutrale Zukunft

Schwarzwald-Baar-Kreis Diskussionen um Fahrverbote in Innenstädten, Abgaswerte, Digitalisierung und Elektromobilität stellen die Automobilindustrie vor neue Herausforderungen. "Die Planungssicherheit für mittelständische Unternehmen fehlt derzeit", stellt Thomas Albiez, der Geschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg beim Pressegespräch zur Zukunft der Automobilindustrie fest. "Klimaneutrale Mobilitätskonzepte sind in der Zukunft unumgänglich."

Um den Zulieferern Orientierung zu geben, veranstaltet die IHK gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (wvib) – seit kurzem in Schwarzwald AG umbenannt – am Donnerstag, 30. November, den ersten Automotive-Gipfel in der Stadthalle Tuttlingen.

"Mit der gemeinsamen Veranstaltung wollen wir einen Lernprozess starten, was die beste Lösung für dieses Problem ist", meint Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer des wvib. Die Intention hinter der Veranstaltung sei es, den Herstellern und Automobilteilezulieferern eine fachorientierte Informationsplattform zu bieten. Erwartet werden Teilnehmer von mehr als 100 Firmen aus der Region. Referenten geben in ihren Vorträgen Impulse zu E-Mobilität und anderen alternativen Antriebstechniken. Nachmittags wird der Fokus zum einen auf Vorträge zu Zukunftsstrategien zum anderen auf Zukunftstechnologien gelegt. Im Schwarzwald seien viele Unternehmen, vor allem als Zulieferer der Autoindus­trie von dem Wandel betroffen, erklärt Münzer. "Es gilt nun nicht dagegen anzukämpfen, sondern sich anzupassen." Würden die Unternehmen im Schwarzwald diese Entwicklung verpassen, hätte dies fatale Folgen.