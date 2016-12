Villingen-Schwenningen Mobiles Netz müsste funktionieren

Der Schwarzwälder Bote kontaktierte daraufhin das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Germany GmbH, welches unter der Marke O2 agiert, welche die Kunden besonders häufig genannt haben. Julia Hoffstaedter, Pressesprecherin der­ ­Telefónica Germany, sagte eine entsprechende technische Überprüfung zu. Diese ist zwischenzeitlich erfolgt, aber: "Die Netztechnik hat die Mobilfunkstationen in Schwenningen vor Ort überprüft und konnte keine Auffälligkeiten feststellen", so Hoffstaedter. Den Klagen der Kunden wolle man dennoch nachgehen. "Sie können die Kunden gern auf den ›Live Check‹ auf unserem o2 Portal verweisen: https://www.o2online.de/service/netz-verfuegbarkeit/netzstoerung/", so Hoffstaedter. Dort könnten unzufriedene Kunden ihre Straße und Postleitzahl eingeben und die Netzqualität vor Ort prüfen – und das in Echtzeit. "Gleichzeitig können sie dort auch Netzeinschränkungen melden, die dann von unserer Technik geprüft werden."

Unterdessen ging die Diskussion der Internetnutzer munter weiter. Auch auf unsere Berichterstattung hin meldeten sich zahlreiche Smartphone-Inhaber, die mit dem Empfang des mobilen Internets unzufrieden sind und ihrem Ärger deutlich Luft machten.