Villingen-Schwenningen Mobbing trifft in voller Wucht

Für die einen ist das Prozedere "ein Unding", und ein Fall, der "alles Vorstellbare" sprengt. Für andere ist die Geschichte um Mobbingvorwürfe an die Adresse von Kollegen und der Vorgesetzten ein "Treppenwitz", da es gerade eine Pädagogin treffe, die sich um Prävention und damit auch um das Thema Mobbing gekümmert habe. Die dramatische Entwicklung habe in diversen Konsequenzen, unter anderem in einer "Missbilligung von pflichtwidrigem Verhalten" durch die Schulleitung geendet. Das neue Schuljahr begann in Abwesenheit der betroffenen Lehrerin, die nach wie vor krank geschrieben sein soll. Für eine Stellungnahme war sie nicht erreichbar.

Alle Stellen schweigen

Das brisante Schreiben an die Pädagogin mit der "Missbilligung" ihres Verhaltens durch die Schulleiterin wurde dem Schwarzwälder Boten zugespielt. In dem Schreiben werden unter anderem diverse Anforderungen für das neue Schuljahr 2016/17 formuliert, die die betroffene Lehrkraft zu erfüllen habe. Dem Vernehmen nach hat diese bereits anwaltlich Widerspruch gegen die gegen sie ausgesprochene Missbilligung eingelegt. Ebenso soll die Lehrerin nicht Vorwürfe auf sich sitzen lassen wollen, dass sie nicht ordentlich gearbeitet und bestimmte Themen nicht im Unterricht behandelt habe. Das Regierungspräsidium Freiburg (als zuständige Behörde) kommentiert weder den aktuellen Fall, noch möchte sich RP-Sprecher Markus Adler zu der Frage äußern, wie häufig es vorkomme, dass Schulleitungen Missbilligungen von pflichtwidrigem Verhalten aussprechen oder mit einer möglichen Einleitung von Disziplinarverfahren drohen. Auch die betroffene Schulleiterin möchte nichts zu den erhobenen Vorwürfen sagen: "Es geht alles seinen gewohnten Gang".

Wortkarg zum speziellen Fall gibt sich auch der zuständige baden-württembergische Lehrerverband, der den Fall weder bestätigen noch dementieren möchte. "Ich kann dazu nichts sagen." Immerhin streift der Verbandschef die Möglichkeiten, die eine Lehrkraft in solcher einer Lage habe. Zunächst sei der Gang zum örtlichen Personalrat eine Option, dann, falls dies zu keiner Lösung führe, der Kontakt zu Schulpsychologen des RP, wenn Berufsschule oder Gymnasium betroffen sei. Als letzter Ausweg bleibe der Antrag auf Versetzung, falls eine "Wiederherstellung der Gesundheit" auf einer Versetzung basiere. Dies müsse jedoch der Amtsarzt feststellen und dem Regierungspräsidium dann so auch empfehlen. "An der Tagesordnung ist so etwas aber sicherlich nicht", bemerkt er.

Belastung macht krank

Der Fall der krank geschriebenen Lehrerin in der Region ist kein Einzelfall. Jeder neunte Arbeitnehmer, heißt es in einem Bericht zum Thema Mobbing von der Barmer GEK, werde mindestens einmal in seinem Berufsleben auf üble Weise schikaniert. Arbeitsausfälle durch Mobbing, so die Krankenkasse, verursachen zudem einen hohen volkswirtschaftlichen Schaden, der sich je nach Quelle auf Summen zwischen 15 und 40 Milliarden Euro beläuft. Bereits das Arbeitsschutzgesetz von 1996, schreibt die Krankenkasse. verpflichte Arbeitgeber, Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu analysieren und dann zu beseitigen oder zumindest zu minimieren.

Frauen gegen Frauen

"Antipathie, Neid, Frust oder falsch verstandener Ehrgeiz sind bekannte Motive, die zu Mobbing führen können", schreibt die Krankenkasse. Eine wesentliche Rolle spielen Betriebsklima und Unternehmenskultur: Wenn alles nur von oben diktiert werde, kein echter Meinungsaustausch stattfinde, bei Konflikten keine Lösungen, sondern nur Schuldige gesucht werden. Der Villinger Psychologe Andreas Maschmann verzeichnet zwar nicht unbedingt eine Zunahme an Mobbingfällen, "das gab es schon immer", doch der Blick darauf habe sich verändert. "Mittlerweile wird viel offener mit dem Thema umgegangen", hält er fest. Kann Mobbing ernsthaft psychisch krank machen? "Absolut ja", antwortet der Experte, der seit 25 Jahren eine Praxis betreibt. Deshalb rät er dazu, "offensiv mit der belastenden Situation umzugehen statt still zu leiden". Welche Personen haben am meisten unter Mobbing zu leiden, wen trifft es am meisten? Seine Antwort ist eindeutig: "Häufig ist es so, dass sich Mobbing von Frauen gegen andere Frauen richtet."