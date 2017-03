VS-Villingen. Eine eher ungewöhnliche Kombination aus Wortkunst und Musik erwartet die Besucher am Freitag, 10. März, 20 Uhr, im Rollmops-Theater in der Färberstraße 54 in Villingen. Hari Frank Senn, genannt Harizen, produziert seine Eigenkompositionen mit E-Gitarre, Keyboard, Harp und Sampler. Die charmante bis eigenwillige Musik zwischen orchestral, rockig und "liedermachermäßig" performt er live mit Loopstation. Die Stücke entwickeln sich stetig weiter, Überraschungen sind vorprogrammiert. Der Villinger Schauspieler und Autor Olaf Jungmann unterhält mit humorigen und nachdenklichen Texten aus seiner Feder. Tickets kosten 9,99 Euro, Vorverkauf in der Bücher-Insel.