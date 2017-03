Villingen-Schwenningen Mix aus Tanz, Musik und Poesie

Dadurch vermitteln sie Interessierten die Leidenschaft fürs Tanzen und entwickeln sich gleichzeitig selbst weiter. Zudem erhalten die Mitglieder des Ensembles neben einem durchgängigen Fest­engagement eine ganzjährige Krankenversicherung, was in US-Tänzerkreisen alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist.

Rioult Dance setzt den fulminanten Mix aus Modern Dance und klassischer Musik mit perfektem Timing, Disziplin und höchstem tänzerischen Können um – eine einzigartige Symbiose aus Tanz, Musik, Licht und Poesie.

Karten gibt es im Vorverkauf für 34, 30 und 26 Euro (ermäßigt 50 Porzent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.